Buğu kebabı nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Kebap denince akla sadece şişelere geçirilmiş ya da sadece mangal üzerinde pişmiş etler gelmesin. Kebap çok geniş kapsamlı bir yemek türü kimi zaman sebzeli kimi zaman bol etli çeşitli soslarla şenlendirdiniz mi tadına doyulmaz bir lezzet karşımıza çıkıyor. Buğu kebabında hem tavuk hem sebze hem peynir göreceğiz. İşte tavuklu buğu kebabı malzemeleri
TAVUKLU BUĞU KEBABI MALZEMELERİ
- 700 gram tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 150 gram arpacık soğan
- 2 adet kırmızı biber
- Yarım bardak patates püresi
- 2 adet havuç
- 2 çay bardağı bezelye
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
TAVUKLU BUĞU KEBABI NASIL YAPILIR?
- Tavuklu buğu kebabı yapımı için; öncelikle 700 gr tavuk göğüs etini kuşbaşından biraz küçük olacak şekilde doğrayın.
- Farklı bir tencerede yağ ile arpacık soğanları 2 dakika kadar kavurun. Kavrulan soğanın üzerine doğradığınız tavuk etlerini koyun.
- Tavuk etlerini 10-12 dakika ara ara karıştırarak, kavurun.
- Ardından üzerine kırmızı biber, havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
- Ardından tencereye yarım su bardağı domates püresi ve 1 tatlı kaşığı domates salçası koyup, karıştırın.
- Sarımsağı, bezelyeyi, karabiberi ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Pişen malzemeleri fırın tepsisine alın.
- Beşamel sosunu yapmak için tavada tereyağını eritin unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve çırparak pişirin topaklanma olmaması için. Karabiber ve tuzu atıp ocaktan indirin.
- Tepsiye aldığınız kebapların üzerine beşamel sosu ekleyip üzerine rendelenmiş kaşarı ilave edin.
- Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında 15 dakika üzerini kızartana kadar pişirin. Sıcak sıcak afiyetle tüketin.
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