Buğu kebabı nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Kebap denince akla sadece şişelere geçirilmiş ya da sadece mangal üzerinde pişmiş etler gelmesin. Kebap çok geniş kapsamlı bir yemek türü kimi zaman sebzeli kimi zaman bol etli çeşitli soslarla şenlendirdiniz mi tadına doyulmaz bir lezzet karşımıza çıkıyor. Buğu kebabında hem tavuk hem sebze hem peynir göreceğiz. İşte tavuklu buğu kebabı malzemeleri

TAVUKLU BUĞU KEBABI MALZEMELERİ

700 gram tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram arpacık soğan

2 adet kırmızı biber

Yarım bardak patates püresi

2 adet havuç

2 çay bardağı bezelye

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

TAVUKLU BUĞU KEBABI NASIL YAPILIR?