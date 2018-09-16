Bugün altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Cuma günü kapanışında altının kilogram fiyatı 235 bin 800 lira olurken, gram altın günü yüzde 1,17 azalışla 237,20 liradan tamamladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...