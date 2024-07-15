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        Haberler Bilgi Ekonomi Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz 2024 BIST (borsa) ve bankalar açık mı, kapalı mı, hizmet veriyor mu, işlem görüyor mu?

        Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz 2024 borsa ve bankalar hizmet veriyor mu?

        15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Bugün idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, bugün BIST ve bankalar açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 09:19 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:19
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        Bugün, 15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminin 8. yıl dönümü kutlanıyor. Resmi tatil olarak sayılan 15 Temmuz nedeniyle borsanın ve bankaların çalışma durumu da merak ediliyor. Peki, bugün borsa açık mı, işlem görüyor mu? İşte, detaylar...

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        15 TEMMUZ 2024 BORSA AÇIK MI, İŞLEM GÖRÜYOR MU?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak sayıldığı için BIST bugün kapalı. Ancak yarın borsa normal çalışma saatlerine dönecek.

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        15 TEMMUZ 2024 BANKALAR AÇIK MI, HİZMET VERİYOR MU?

        Bankalar borsaya bağlı çalışıyor dolayısıyla borsanın kapalı olduğu resmi tatil günlerinde bankalar da hizmet vermiyor. Ancak bankalar da yarın normal mesai saatlerine geri dönecek.

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