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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz Pazartesi bugün banka, noter, borsa, AVM, market, kargo, hastane, eczane, sağlık ocağı, aile hekimi açık mı kapalı mı?

        15 Temmuz bugün banka, noter, borsa, AVM, market, kargo, hastane ve eczane açık mı?

        Bu sene 8. yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak geçiyor. Her resmi tatilde olduğu gibi bugün de bazı kurumların mesai saatleri geçici olarak değişti. Peki, 15 Temmuz yani bugün kargo, banka, hastane, borsa, noter, AVM, market ve eczane açık mı? İşte, detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:24
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        1

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da bazı kurum ve kuruluşların mesai saatleri değişiyor. Peki, bugün noter, banka, borsa, hastane, eczane, AVM, market açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        2

        15 TEMMUZ'DA NOTERLER VE KARGOLAR KAPALI MI?

        Bugün kargolar ve noterler kapalı olacak ancak 16 Temmuz'da normal mesai saatine dönülecek.

        3

        15 TEMMUZ'DA HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, ECZANE VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

        15 Temmuz günü resmi tatil olduğu için hastanelerin acil servisi dışında hasta kabulu olmayacak. Eczaneler, nöbetçi sistemde hizmet verecek.

        4

        15 TEMMUZ'DA AVM VE MARKETLER AÇIK MI?

        Resmi tatiller, AVM ve marketlerin çalışma saatini etkilemiyor. 15 Temmuz'da da AVM'ler saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet verecek. Migros, A101, Bim, Şok gibi zincir marketler de normal mesai saatlerinde seyredecek.

        5

        15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE BORSA AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil olarak geçiyor bu nedenle borsa ve bankalar kapalı olacak.

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