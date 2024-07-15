Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da bazı kurum ve kuruluşların mesai saatleri değişiyor. Peki, bugün noter, banka, borsa, hastane, eczane, AVM, market açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...