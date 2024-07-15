Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Pazartesi metro, metrobüs ve İETT bedava mı?
Bu sene 8. yıl dönümü kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, takvimde resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle vatandaşlar, bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro, metrobüs, vapur, tramvay, minibüs, marmaray, otobüs, İZBAN, Ankaray, EGO ve İETT saat kaça kadar ücretsiz olacak?" sorularının yanıtı haberimizde...
15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz için vatandaşlar toplu taşıma hakkında araştırma yapıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
İSTANBUL' DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediliyor.
15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.
Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.
ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Pazartesi günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.