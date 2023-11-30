Bursa'da okulların tatil durumu, yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başından beri etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınanın ardından 29 Kasım'da sağanak yağış ve kuvvetli lodos nedeniyle eğitime ara verildi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 29 Kasım Çarşamba günü Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına uyarısının ardından "30 Kasım bugün Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arayan öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 30 Kasım Perşembe Bursa'da okulların tatil durumu...

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30 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.