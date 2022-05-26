HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. 2021 yılı eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e indiren PPK bu yılki 4 toplantıda ise faize dokunmadı.

Bugünkü toplantıda da politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.

Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

'GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ'

PPK geçen yılki üs üste faiz indirimlerinin ardından bu yıl bekle-gör stratejisi uygulamayı tercih etti. Geçen ayki karar metninde bu politika "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir" ifadeleriyle açıklanmıştı.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

PPK'nın gözden geçirme süreci devam ederken enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin katkısıyla nisan ayında yıllın enflasyon yüzde 69.97'ye yükseldi. Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 61.14 artmıştı. Ulaştırma grubunda fiyatlar yıllık yüzde 105.86 artarken bu grubu yüzde 89.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

KUR YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ

Dolar/TL de sakin geçen nisan ayının ardından doların küresel olarak güçlenmesinin de katkısıyla mayıs ayında hızlı bir tırmanışa geçti. Bu sabah itibarıyla dolar 16.42 lirayı aştı. Dolar/TL böylece son 1 ayda yüzde 11 yükseldi. Euro da güne 17.58 liradan başladı.

FED ETKİSİ

Doların son haftalarda yükselmesinde Fed'in son 2 toplantısında sırasıyla 25 ve 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitmesi etkili oldu. Mart ayında ABD'de enflasyon yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 8.3'e gerilese de beklentilerin üzerinde seyretmeye devam etti. Enflasyondaki yüksek seyir Fed'in sıkılaşma konusunda beklenenden daha sert adımlar atabileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı son açıklamada enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" diye konuştu. Dünya genelinde Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle enflasyon oranlarında yükseliş yaşanırken merkez bankaları da Fed'e benzer kararlar alıyor.

DÜNYADA ARTIRIM RÜZGARLARI

İngiltere Merkez Bankası son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1'e yükseltti. Böylece Banka, son 4 toplantısında faiz artırım kararı almış oldu. Brezilya Merkez Bankası son toplantısında politika faizi olan Selic oranını 1 puan artışla yüzde 12.75'e yükselttiğini duyurdu. Bankanın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz artışı ise 10.75 puana ulaştı. Kanada, Avustralya ve Hidistan gibi önemli ekonomilerde de merkez bankaları üst üste faiz artırım karalarına imza attı.