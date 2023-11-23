Bugün gözler Merkez'in faiz kararında Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Anketlerde ve raporlarda 250 baz puanlık artırım beklentisi öne çıkarken, 500 baz puanlık artırım bekleyen ekonomist ve kurumlar da bulunuyor. Eylül ve ekim toplantılarında 500'er baz puanlık faiz artırımına giden Merkez'in sıkılaşmada tempoyu düşürüp düşürmeyeceği saat 14.00'te belli olacak

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. PPK son olarak geçen ay politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 35'e çekti.

PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül ve ekim toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK böylece son 5 toplantıda 2650 baz puanlık artırımına gitti.

Bugün de faiz artırımlarının devamının gelmesi bekleniyor.

ANKET SONUÇLARI

AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde, ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37.50 ile yüzde 40 arasında değişti.

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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 27 kurumun da medyan beklentisi, faizin 250 baz puan artarak yüzde 37.5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ankette; maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti yüzde 37.5 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 25 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı. Kasım ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 42.5, minimum beklenti ise yüzde 38 seviyesinde oldu.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomistin bugüne yönelik tahminleriyüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer aldı. Politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış beklediğini bildirdi.

Foreks Haber anketinde de ilişkin medyan beklenti, faizin 250 baz puan artırılacağı yönünde oluştu. Anketie katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 40 olurken, en düşük tahmin yüzde 37.50 olarak gerçekleşti. 22 ekonomistin 18'i 250 baz puan, 2'si 500 baz puan, 2'si ise 300 baz puanlık faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

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"DAHA YAVAŞ BİR ARTIRIM BEKLİYORUZ"

ING ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. PPK toplantısına yönelik yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37.5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

"TEMPO YAVAŞLAYACAK"

ABD'li Morgan Stanley de Merkez'in sıkılaşmaya daha yavaş bir tempoyla devam edeceğini öngördü. Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta bugünkü toplantıda politika faizinin 250 baz puan artırılacağı tahmin edildi. PPK'nın son açıklaması ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların enflasyona ilişkin ilave sıkılaştırma adımlarının sinyali olduğunu belirten Morgan Stanley, ancak ileriye dönük spesifik bir yönlendirme yapılmadığının da altını çizdi. Notta TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünde yavaş bir tempoya geçebileceği yönünde bir yönlendirme olmasa da banka temponun yavaşlayacağını öngördü.

Bunların yanında JPMorgan PPK'nın kasım ve aralık toplantılarında 250'şer baz puanlık faiz artırıma gitmesini beklediklerini açıkladı. Societe General de söz konusu iki toplantıya dair aynı beklentiye sahip.

Goldman Sachs ise kasım toplantısı özelinde değerlendirmede bulunmasa da yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasını beklediğini açıkladı.