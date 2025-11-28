Habertürk
        'Bugün Güzel', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        'Bugün Güzel', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        İyileşmenin sadece tedaviyle değil; doğru bir dokunuş, doğru bir söz ve gerçek bir insan sıcaklığıyla da mümkün olabileceğini göstereceğini hikâye edinen 'Bugün Güzel', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        Giriş: 28.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:16
        Buluşmaya hazırlanıyor
        Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi;Oğuzhan Koç’a, senaryosu; Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filmi 12 Aralık’ta sinemalardaki yerini alacak.

        Ayça Ayşin Turan’ın canlandırdığı 'Güneş' karakteri; hayatı neşeyle, samimi ve doğal haliyle yaşayan bir hemşiredir. 'Ali’nin tedavi sürecinde karşısına çıktığında, onun karanlık ve belirsizliklerle dolu dünyasına ışık olur. İçtenliği ve güçlü duruşuyla 'Ali’ye hayatı sadece planlar üzerinden tüketmek yerine; hissetmenin, gülmenin ve sevdiklerinin değerini hatırlatacak.

        'Güneş', Ali’nin yeniden ‘bugünü’ fark etmesini sağlayan kişi olur. Onun varlığı, iyileşmenin sadece tedaviyle değil; doğru bir dokunuş, doğru bir söz ve gerçek bir insan sıcaklığıyla da mümkün olabileceğini gösterir.

        Başrollerinde; Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı filmde ayrıca İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol aldı.

        #Bugün Güzel
        #Oğuzhan Koç
        #ayça ayşin turan
