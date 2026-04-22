        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

        Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir gün kapıda! 22 Nisan Çarşamba günü, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın mücadelesi merakla beklenirken, İngiltere'de zirve yarışı, İspanya'da ise Avrupa kupaları bileti için nefes kesen bir rekabet yaşanıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain sahaya çıkarken, Belçika ve Hollanda liglerinde de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün programı ve yayın saatleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        1

        Futbol heyecanı hafta ortasında zirveye çıkıyor! 22 Nisan maç takvimi, birbirinden kritik karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın sahne alacağı mücadele öne çıkarken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı hız kesmeden devam ediyor. Paris Saint-Germain Fransa’da sahaya inerken, İngiltere, İspanya, Belçika ve Hollanda’daki önemli karşılaşmalar günün temposunu yükseltiyor. Futbolseverler ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...

        2

        TÜRKİYE - ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

        20:30 | Galatasaray - Gençlerbirliği | ATV

        3

        İNGİLTERE - PREMIER LİG

        22:00 | Bournemouth - Leeds United | beIN SPORTS

        4

        İSPANYA - LA LIGA

        20:00 | Elche CF - Atletico Madrid | S Sport

        21:00 | Real Sociedad - Getafe | S Sport

        22:30 | Barcelona - Celta de Vigo | S Sport

        5

        FRANSA - LIGUE 1

        20:00 | Paris St. Germain - Nantes | beIN SPORTS

        6

        BELÇİKA VE HOLLANDA LİGLERİ

        21:00 | Telstar - Sparta Rotterdam (Hollanda Eredivisie)

        21:30 | Union Saint-Gilloise - KAA Gent (Belçika Pro Lig)

        21:30 | Club Brugge - Y.R. Mechelen (Belçika Pro Lig)

        Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması: 15 gözaltı

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

