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Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? İşte çalışma saatleri!

Kurban Bayramı'nın bu sene 28 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle arefe günü öncesi ve bayramda eczanelerin ve hastanelerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. İlaç almak için eczanelere gidecek kişiler ve hastane randevusu olanlar için güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "26 Haziran Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtı...

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  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, eczaneler çalışıyor mu?

    Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken saglık kurumlarının ve eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Bilindiği gibi normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir. Gözler "Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularına çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, eczaneler çalışıyor mu?

    26-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI?

    26-27 Haziran resmi tatil kapsamında değildir. Bu sebeple 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

    3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

     
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, eczaneler çalışıyor mu?

    BUGÜN VE YARIN SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI?

    Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.
  • Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, eczaneler çalışıyor mu?

    NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

    Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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