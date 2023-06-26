Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken saglık kurumlarının ve eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Bilindiği gibi normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir. Gözler "Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularına çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...