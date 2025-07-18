Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...