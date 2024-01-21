Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Pazar hava durumu
Türkiye hafta sonu tekrar kışın etkisine giriyor. Kuvvetli sağanak hatta yer yer kendini gösterecek kar yağışı günlük hayatı olumsuz anlamda etkileyecek. İşte, bugün (21 Ocak) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu haritası...
Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu plan yapan vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Büyük şehirler başta olmak üzere tüm yurt hafta sonu yağışlı olacak. İşte, il il ve Türkiye genelinde bugün (21 Ocak) hava durumu...
BUGÜN (21 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
Bugün İstanbul yine yağışlı bir gün geçirecek. Ancak olumlu bir gelişme olarak; Cumartesi günü yağan kuvvetli sağanak, Pazar günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında değişecek.
Ankara da bugün soğuk bir gün uyanacak. 3 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra gün boyu yağmur yağacak.
İzmir, Pazar gününe kuvvetli sağanak yağış ile başlayacak. Bu kez İzmir'de de sıcaklıklar gözle görülür bir şekilde düşecek.
BUGÜN 21 OCAK PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye hafta sonunu yağışlı geçirecek. Pazar günü tüm yurtta sıcaklıklar düşerken Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da yoğun kar yağışı için uyarı verildi. Erzurum, Bayburt, Kastamonu, Çankırı gibi illerde de yoğun olmasa da kar yağışı bekleniyor.