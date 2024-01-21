Bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde yarın hava durumu, bugün yağmur veya kar yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde yarın hava durumu, bugün yağmur veya kar yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu plan yapan vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Büyük şehirler başta olmak üzere tüm yurt hafta sonu yağışlı olacak. İşte, il il ve Türkiye genelinde bugün (21 Ocak) hava durumu...

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BUGÜN (21 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Bugün İstanbul yine yağışlı bir gün geçirecek. Ancak olumlu bir gelişme olarak; Cumartesi günü yağan kuvvetli sağanak, Pazar günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında değişecek.

Ankara da bugün soğuk bir gün uyanacak. 3 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra gün boyu yağmur yağacak.

İzmir, Pazar gününe kuvvetli sağanak yağış ile başlayacak. Bu kez İzmir'de de sıcaklıklar gözle görülür bir şekilde düşecek.