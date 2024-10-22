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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Ülke genelinde sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Yeni haftanın gelişiyle birlikte bazı illerde sıcaklıklar 2 ila 4°C yükselerek 18-20°C'lere ulaşacak. İstanbul ve Ankara'da bu hafta yağmur beklenmezken, Orta ve Doğu Karadeniz'de tahminlere uygun şekilde kuvvetli ve uzun süreli yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Ekim Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 00:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:59
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        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. İstanbul çevresinde bugünden itibaren sıcaklıklar 2 ila 4°C yükselerek gündüz yeniden 18-20°C’lere ulaşması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinden son hava tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 11°C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        4

        İZMİR 12°C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        ANKARA 6°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6
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