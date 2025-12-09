Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 9 Aralık Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 9 Aralık Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Aralık ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, kış kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 9 Aralık Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 00:53 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:53
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerini paylaşmasıyla yanıt buldu. 9 Aralık Salı günü yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıkların ise iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte hava durumu raporu tahminleri...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İSTANBUL °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        ANKARA °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

