        Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı? 7 Mart 2026 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri

        İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 7 Mart 2026: Bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayında 17. güne girildi. Ramazan ayında boyunca "iftar saat kaçta" ve "iftara ne kadar kaldı" soruları en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İftar saati, güneşin batmasıyla birlikte okunan akşam ezanı ile başlar. Türkiye'de başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere iftar saatleri, Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Peki, "Bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte 7 Mart 2026 Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 16:33
        1

        İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri Ramazan ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sahur vakti ile orucunu tutan İslam alemi iftar saati ile orucunu açacak. Bu kapsamda orucunu vaktinde açmak isteyenler, bulunduğu ilde iftar saatini mercek altına aldı. Peki, Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 7 Mart 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar vakti...

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 7 Mart 2026 Cumartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL İÇİN İFTAR VAKTİ

        7 Mart 2026 Cumartesi Ramazan'ın 17. gününden İstanbul için iftar vakti 19.08 olarak açıklandı.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

        7 Mart 2026 Cumartesi Ramazan'ın 17. gününden Ankara için iftar vakti 18.53 olarak açıklandı.

        ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?

        7 Mart 2026 Cumartesi Ramazan'ın 17. gününden İzmir için iftar vakti 19.17 olarak açıklandı.

        İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ORUÇ NASIL AÇILIR?

        Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.

        İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)

        Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
