Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün iftar saat kaçta? 26 Şubat 2026 Perşembe Diyanet Ramazan imsakiyesine göre il il iftar saatleri ve akşam ezanı vakti

        Bugün iftar saat kaçta? 26 Şubat 2026 Perşembe Ramazan imsakiyesine göre il il iftar saatleri

        Ramazan ayının 8. gününe girilirken, "Bugün iftar saat kaça?" sorusu gündemden düşmüyor. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile tüm illerin iftar saatleri takip edilebiliyor. Peki, bugün iftar vakti ne zaman? İşte, 26 Şubat 2026 Perşembe günü il il iftar saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün itibarıyla Ramazan ayının 8. günü eda ediliyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. İftar vakitleri şehirden şehre değişirken, her gün birkaç dakika daha ileriye gidiyor. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte, 26 Şubat 2026 Perşembe günü için 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il iftar vakitleri…

        2

        26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE İL İL İFTAR SAATLERİ

        Adana 18:36

        Adıyaman 18:24

        Afyonkarahisar 18:54

        Ağrı 18:03

        Aksaray 18:40

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Amasya 18:31

        Ankara 18:43

        Antalya 18:55

        Ardahan 18:03

        Artvin 18:06

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Aydın 19:05

        Balıkesir 19:03

        Bartın 18:44

        Batman 18:12

        Bayburt 18:13

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Bilecik 18:54

        Bingöl 18:14

        Bitlis 18:08

        Bolu 18:47

        Burdur 18:56

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Bursa 18:58

        Çanakkale 19:09

        Çankırı 18:40

        Çorum 18:34

        Denizli 19:00

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Diyarbakır 18:16

        Düzce 18:49

        Edirne 19:07

        Elazığ 18:19

        Erzincan 18:17

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Erzurum 18:10

        Eskişehir 18:53

        Gaziantep 18:28

        Giresun 18:20

        Gümüşhane 18:16

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Hakkâri 18:02

        Hatay 18:34

        Iğdır 17:58

        Isparta 18:55

        İstanbul 18:58

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        İzmir 19:08

        Kahramanmaraş 18:29

        Karabük 18:43

        Karaman 18:44

        Kars 18:02

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        Kastamonu 18:38

        Kayseri 18:34

        Kilis 18:29

        Kırıkkale 18:41

        Kırklareli 19:04

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        Kırşehir 18:39

        Kocaeli 18:54

        Konya 18:47

        Kütahya 18:55

        Malatya 18:23

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        Manisa 19:06

        Mardin 18:14

        Mersin 18:39

        Muğla 19:04

        Muş 18:10

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        Nevşehir 18:37

        Niğde 18:38

        Ordu 18:22

        Osmaniye 18:32

        Rize 18:11

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        Sakarya 18:52

        Samsun 18:28

        Siirt 18:09

        Sinop 18:32

        Sivas 18:27

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        16

        Şanlıurfa 18:22

        Şırnak 18:07

        Tekirdağ 19:04

        Tokat 18:28

        Trabzon 18:15

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        17

        Tunceli 18:17

        Uşak 18:58

        Van 18:02

        Yalova 18:57

        Yozgat 18:36

        Zonguldak 18:46

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!