Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün iftarda ne var? On dokuzuncu güne özel menü: Fırında sebzeli tavuktan güllaca lezzet şöleni!

        Bugün iftarda ne var? On dokuzuncu güne özel menü: Fırında sebzeli tavuktan güllaca lezzet şöleni!

        Ramazan ayının on dokuzuncu gününde, mutfakta çok yorulmadan harikalar yaratacağınız şahane bir iftar menüsüyle karşınızdayız. Dumanı tüten çorbasından Ramazan'ın gülü güllaca kadar günün en özel tarifleri haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EZOGELİN ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        1 kahve fincanı bulgur

        1 kahve fincanı pirinç

        1 adet kuru soğan

        2 diş sarımsak

        1 yemek kaşığı domates salçası

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz, pul biber

        6 su bardağı sıcak su

        2

        HAZIRLANIŞI

        Tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ve naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Yıkanıp süzülmüş mercimek, bulgur ve pirinci ilave edip 1-2 dakika malzemeleri harmanlayın.

        3

        Sıcak suyu, tuzu ve pul biberi ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve bakliyatlar tamamen yumuşayana kadar pişirin.

        Ezogelin çorbasının özelliği hafif taneli kalmasıdır; bu nedenle blenderdan geçirmeden veya çok kısa süreli geçirerek sıcak servis yapın.

        4

        FIRINDA SEBZELİ TAVUK

        MALZEMELER

        6 adet tavuk baget

        3 adet orta boy patates

        2 adet havuç

        10 adet arpacık soğan (veya 1 büyük kuru soğan)

        Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber, kekik, tatlı toz kırmızı biber

        5

        HAZIRLANIŞI

        Patatesleri elma dilimi şeklinde, havuçları ise iri halkalar halinde doğrayın. Doğranmış sebzeleri, soyulmuş arpacık soğanları ve tavuk bagetleri geniş bir fırın tepsisine alın. Derin bir kasede salça, sıvı yağ, sıcak su ve baharatları pürüzsüz olana kadar çırparak sosunu hazırlayın.

        6

        Hazırladığınız sosu tepsideki tavuk ve sebzelerin üzerine eşit şekilde gezdirin. Elinizle harmanlayarak sosun her yere bulaşmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavukların ve patateslerin üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

        7

        HAZIR YUFKADAN YALANCI SU BÖREĞİ

        MALZEMELER

        4 adet hazır yufka

        2 su bardağı ezilmiş beyaz peynir

        Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

        Sosu için: 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ

        8

        HAZIRLANIŞI

        Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırarak iç harcı hazırlayın. Süt, yumurta ve sıvı yağı derin ve geniş bir kasede iyice çırpın. Yağlanmış dikdörtgen fırın tepsisine ilk yufkayı bütün olarak, kenarları dışarı sarkacak şekilde serin. İkinci ve üçüncü yufkaları iri parçalara bölün. Bu parçaları tek tek sıvı sosa batırıp çıkarın ve tepsinin içine buruşturarak yerleştirin. Tepsinin tam ortasına peynirli harcın tamamını yayın.

        9

        Son yufkayı da parçalayıp sosa batırarak peynirlerin üzerine kapatın. En alttaki yufkanın dışarı sarkan kenarlarını böreğin üzerine doğru katlayın. Kalan sosun tamamını böreğin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

        10

        CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR

        MALZEMELER

        4 adet orta boy havuç

        1,5 su bardağı süzme yoğurt

        2 diş sarımsak

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

        Tuz

        11

        HAZIRLANIŞI

        Havuçların kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Rendelenmiş havuçları ekleyip yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin.

        12

        Sotelenen havuçları geniş bir kaseye alarak tamamen soğuması için bekletin. Havuçlar soğurken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırpın. Soğuyan havuçların üzerine sarımsaklı yoğurdu ve cevizi ekleyip iyice harmanlayın. Servis tabağına alarak sunuma hazırlayın.

        13

        GÜLLAÇ

        MALZEMELER

        10 yaprak güllaç

        1,5 litre süt

        1,5 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilya

        1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

        Üzeri için: Nar taneleri, toz Antep fıstığı

        14

        HAZIRLANIŞI

        Sütü ve toz şekeri geniş bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Süt asla kaynamamalı, yoğurt mayalama sıcaklığından biraz daha sıcak (parmağınızı hafif yakacak) kıvamda olmalıdır. İçine vanilyayı ekleyip ocaktan alın.

        15

        Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilk yaprağı geniş bir tepsiye yerleştirin. Üzerine kepçeyle her yeri ıslanacak kadar ılık süt dökün. İlk 5 yaprak için aynı işlemi tekrarlayın. Beşinci yaprağı da ıslattıktan sonra çekilmiş cevizin tamamını tepsinin her yerine eşit şekilde serpiştirin. Kalan 5 güllaç yaprağını da aynı şekilde sütle ıslatarak üst üste dizin.

        Tencerede kalan sütün tamamını tatlının üzerine dökün (ilk başta çok sulu görünecektir ancak dinlendikçe çekecektir). Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Dilimledikten sonra üzerini nar taneleri ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!