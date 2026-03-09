Bugün iftarda ne var? On dokuzuncu güne özel menü: Fırında sebzeli tavuktan güllaca lezzet şöleni!
Ramazan ayının on dokuzuncu gününde, mutfakta çok yorulmadan harikalar yaratacağınız şahane bir iftar menüsüyle karşınızdayız. Dumanı tüten çorbasından Ramazan'ın gülü güllaca kadar günün en özel tarifleri haberimizde...
EZOGELİN ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 kahve fincanı bulgur
1 kahve fincanı pirinç
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz, pul biber
6 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ve naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Yıkanıp süzülmüş mercimek, bulgur ve pirinci ilave edip 1-2 dakika malzemeleri harmanlayın.
Sıcak suyu, tuzu ve pul biberi ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve bakliyatlar tamamen yumuşayana kadar pişirin.
Ezogelin çorbasının özelliği hafif taneli kalmasıdır; bu nedenle blenderdan geçirmeden veya çok kısa süreli geçirerek sıcak servis yapın.
FIRINDA SEBZELİ TAVUK
MALZEMELER
6 adet tavuk baget
3 adet orta boy patates
2 adet havuç
10 adet arpacık soğan (veya 1 büyük kuru soğan)
Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber, kekik, tatlı toz kırmızı biber
HAZIRLANIŞI
Patatesleri elma dilimi şeklinde, havuçları ise iri halkalar halinde doğrayın. Doğranmış sebzeleri, soyulmuş arpacık soğanları ve tavuk bagetleri geniş bir fırın tepsisine alın. Derin bir kasede salça, sıvı yağ, sıcak su ve baharatları pürüzsüz olana kadar çırparak sosunu hazırlayın.
Hazırladığınız sosu tepsideki tavuk ve sebzelerin üzerine eşit şekilde gezdirin. Elinizle harmanlayarak sosun her yere bulaşmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavukların ve patateslerin üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
HAZIR YUFKADAN YALANCI SU BÖREĞİ
MALZEMELER
4 adet hazır yufka
2 su bardağı ezilmiş beyaz peynir
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Sosu için: 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırarak iç harcı hazırlayın. Süt, yumurta ve sıvı yağı derin ve geniş bir kasede iyice çırpın. Yağlanmış dikdörtgen fırın tepsisine ilk yufkayı bütün olarak, kenarları dışarı sarkacak şekilde serin. İkinci ve üçüncü yufkaları iri parçalara bölün. Bu parçaları tek tek sıvı sosa batırıp çıkarın ve tepsinin içine buruşturarak yerleştirin. Tepsinin tam ortasına peynirli harcın tamamını yayın.
Son yufkayı da parçalayıp sosa batırarak peynirlerin üzerine kapatın. En alttaki yufkanın dışarı sarkan kenarlarını böreğin üzerine doğru katlayın. Kalan sosun tamamını böreğin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin.
CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR
MALZEMELER
4 adet orta boy havuç
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Tuz
HAZIRLANIŞI
Havuçların kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Rendelenmiş havuçları ekleyip yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin.
Sotelenen havuçları geniş bir kaseye alarak tamamen soğuması için bekletin. Havuçlar soğurken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırpın. Soğuyan havuçların üzerine sarımsaklı yoğurdu ve cevizi ekleyip iyice harmanlayın. Servis tabağına alarak sunuma hazırlayın.
GÜLLAÇ
MALZEMELER
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için: Nar taneleri, toz Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Sütü ve toz şekeri geniş bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Süt asla kaynamamalı, yoğurt mayalama sıcaklığından biraz daha sıcak (parmağınızı hafif yakacak) kıvamda olmalıdır. İçine vanilyayı ekleyip ocaktan alın.
Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilk yaprağı geniş bir tepsiye yerleştirin. Üzerine kepçeyle her yeri ıslanacak kadar ılık süt dökün. İlk 5 yaprak için aynı işlemi tekrarlayın. Beşinci yaprağı da ıslattıktan sonra çekilmiş cevizin tamamını tepsinin her yerine eşit şekilde serpiştirin. Kalan 5 güllaç yaprağını da aynı şekilde sütle ıslatarak üst üste dizin.
Tencerede kalan sütün tamamını tatlının üzerine dökün (ilk başta çok sulu görünecektir ancak dinlendikçe çekecektir). Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Dilimledikten sonra üzerini nar taneleri ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.