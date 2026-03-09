Bugün iftarda ne var? On dokuzuncu güne özel menü: Fırında sebzeli tavuktan güllaca lezzet şöleni!

Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilk yaprağı geniş bir tepsiye yerleştirin. Üzerine kepçeyle her yeri ıslanacak kadar ılık süt dökün. İlk 5 yaprak için aynı işlemi tekrarlayın. Beşinci yaprağı da ıslattıktan sonra çekilmiş cevizin tamamını tepsinin her yerine eşit şekilde serpiştirin. Kalan 5 güllaç yaprağını da aynı şekilde sütle ıslatarak üst üste dizin.

Tencerede kalan sütün tamamını tatlının üzerine dökün (ilk başta çok sulu görünecektir ancak dinlendikçe çekecektir). Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Dilimledikten sonra üzerini nar taneleri ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.