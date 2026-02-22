Bugün iftarda ne var? Oruç tutanları yormayacak çorbasından tatlısına besleyici ve pratik iftar menüsü!
Ramazan ayının dördüncü gününde, sevdiklerinizle unutulmaz bir iftar ziyafeti çekmek istter misiniz? Midenizi yormayacak hafif bir başlangıç ve saray mutfağından gelen muazzam bir ana yemekle hazırladığımız günün menüsü için tarifler haberimizde...
Oruçlu geçen günün ardından iftar sofrasında hem gözünüzü hem de midenizi doyuracak, besin dengesi özenle ayarlanmış bir liste hazırladık. Pratikliğiyle mutfakta zaman kazandırırken lezzetiyle herkesi hayran bırakacak dördüncü gün menüsünün tüm detayları haberimizde...
KREMALI MANTAR ÇORBASI
MALZEMELER
400 gram kültür mantarı
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt (veya yarım paket krema)
4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Mantarları nemli bir bezle temizleyip ince ince dilimleyin. Tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Mantarları tencereye ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar hafifçe kavurmaya devam edin.
Sıcak suyu yavaşça eklerken topaklanmaması için çırpıcıyla hızlıca karıştırın ve kaynamaya bırakın.
Çorba kaynadıktan sonra altını kısıp sütü (veya kremayı) yavaşça ekleyin, tuz ve karabiberini atıp bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
HÜNKAR BEĞENDİ
MALZEMELER
Etli kısmı için: 500 gram kuşbaşı dana eti, 1 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, 2 su bardağı sıcak su
Beğendisi için: 4 adet bostan patlıcan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Etleri sıvı yağ koyduğunuz tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.
Salça ve küp doğranmış domatesleri ilave edin, baharatlarını ve sıcak suyu ekleyip etler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
Patlıcanları fırında veya ocakta közleyip kabuklarını soyun ve incecik kıyın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun, üzerine soğuk sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpın.
Sos koyulaşınca közlenmiş patlıcanları, kaşar peynirini, tuz ve karabiberi ekleyip peynir eriyene kadar karıştırın. Servis tabağına önce patlıcanlı beğendiyi yayın, üzerine pişirdiğiniz sıcak etleri yerleştirerek servis yapın.
DOMATESLİ BULGUR PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı pilavlık bulgur
3 adet olgun domates
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanılabilir)
Tuz
HAZIRLANIŞI
Geniş bir pilav tenceresine yağları alıp yemeklik doğranmış soğan ve biberleri yumuşayana kadar kavurun. Kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin.
Yıkanıp süzülmüş bulguru ilave edip 2-3 dakika kadar malzemelerle birlikte kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını tamamen kapatın. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin, ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt sererek 15 dakika demlenmeye bırakın.
YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
MALZEMELER
1 bağ semizotu
2 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Semizotunun yapraklarını saplarından nazikçe ayırıp bol suda iyice yıkayın ve süzün. Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın.
Suyu iyice süzülmüş semizotu yapraklarını yoğurtlu karışıma ekleyip ezmeden, hafifçe harmanlayın.
Servis tabağına aldıktan sonra üzerine sızma zeytinyağı gezdirerek sofraya getirin.
KIBRIS TATLISI
MALZEMELER
Keki için: 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı kırılmış ceviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu
Kreması için: 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti
Şerbeti için: 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket vanilya
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlayın; su ve şekeri kaynatıp altını kapatınca vanilyayı ekleyin ve tamamen soğumaya bırakın. Keki için yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın, ardından diğer kek malzemelerini sırasıyla ekleyip spatula ile karıştırın.
Yağlanmış fırın kabına hamuru döküp önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde döküp çekmesini bekleyin.
Kreması için süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp koyulaşana kadar pişirin, ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve soğumaya bırakın.
Krema tamamen soğuduğunda içine toz krem şantiyi ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın. Şerbetini çeken tatlının üzerine kremayı eşit bir şekilde yayın.
Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini bol Hindistan cevizi veya ceviz ile süsleyerek dilimleyin.
Afiyet olsun!