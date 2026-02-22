Bugün iftarda ne var? Oruç tutanları yormayacak çorbasından tatlısına besleyici ve pratik iftar menüsü!

HAZIRLANIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın; su ve şekeri kaynatıp altını kapatınca vanilyayı ekleyin ve tamamen soğumaya bırakın. Keki için yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın, ardından diğer kek malzemelerini sırasıyla ekleyip spatula ile karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına hamuru döküp önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde döküp çekmesini bekleyin.