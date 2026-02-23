Bugün iftarda ne var? Ramazan bereketini sofranıza taşıyacak 5 nefis tarif: Düğün çorbası ve etli güveç ile lezzet şöleni!

Ayrı bir kasede yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar iyice çırpın. Kaynayan et suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın ve bu karışımı çorba tenceresine yavaşça eklerken kesilmemesi için hızlıca karıştırın.

Didilmiş etleri tencereye ilave edip 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Ocağı kapattıktan sonra tuzunu ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip pul biber ve naneyi hafifçe yakın, kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.