Bugün iftarda ne var? Ramazan bereketini sofranıza taşıyacak 5 nefis tarif: Düğün çorbası ve etli güveç ile lezzet şöleni!
Ramazan ayının beşinci gününde, mutfakta uzun saatler harcamadan sevdiklerinize görsel bir şölen sunabileceğiniz efsane bir menüyle karşınızdayız. Mideyi yormayan düğün çorbasından, lokum gibi pişen etli güvece kadar bugünün tüm nefis tarifleri haberimizin devamında...
Orucun ilk günlerinin yorgunluğunu üzerinizden alacak, besin dengesiyle enerji verecek ve iftar sofralarınızı ziyafete çevirecek beşinci gün menümüz hazır. Çıtır böreğinden tam ölçülü şerbetli tatlısına kadar ailenizin favorisi olacak bu özel menünün tarifleri için işte detaylar...
DÜĞÜN ÇORBASI
MALZEMELER
250 gram kuzu veya dana gerdan eti
5 su bardağı su (eti haşlamak için)
Terbiyesi için: 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, yarım limonun suyu
Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, tuz
HAZIRLANIŞI
Eti düdüklü tencerede 5 su bardağı su ile iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan eti sudan çıkarıp ince ince tiftin, et suyunu ise süzerek çorba tenceresine alın.
Ayrı bir kasede yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar iyice çırpın. Kaynayan et suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın ve bu karışımı çorba tenceresine yavaşça eklerken kesilmemesi için hızlıca karıştırın.
Didilmiş etleri tencereye ilave edip 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Ocağı kapattıktan sonra tuzunu ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip pul biber ve naneyi hafifçe yakın, kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
ETLİ GÜVEÇ
MALZEMELER
500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
2 adet bostan patlıcan
2 adet kabak
1 adet büyük boy kuru soğan
3 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
3 adet domates
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, kekik
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyup iri küpler halinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda bekletin.
Kabakları, biberleri, soğanları ve kabuğu soyulmuş domatesleri de patlıcanlarla uyumlu olacak şekilde iri iri doğrayın. Güveç kabının (veya kalın tabanlı bir tencerenin) en altına etleri eşit bir şekilde yayın.
Etlerin üzerine sırasıyla soğan, sarımsak, biber, patlıcan, kabak ve en üste domatesleri kat kat yerleştirin. Ayrı bir kasede salça, zeytinyağı, baharatlar ve sıcak suyu karıştırıp hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine eşit şekilde gezdirin.
Güvecin üzerini önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1,5 - 2 saat sebzeler ve etler yumuşayana kadar pişirin.
SOSYETE MANTISI
MALZEMELER
3 adet hazır yufka
300 gram dana kıyma
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber
Üzeri için: Eritilmiş tereyağı
Sosları için: 1 kase sarımsaklı yoğurt, tereyağında kızdırılmış naneli ve pul biberli salçalı sos
HAZIRLANIŞI
Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberini atıp soğumaya bırakın.
Yufkaları dörde bölüp üçgenler elde edin. Geniş kısımlarına kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.
Yağlanmış tepsiye dizdiğiniz mantıların üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan çıtır mantıların üzerine önce çırpılmış sarımsaklı yoğurdu, ardından sıcak salçalı sosu gezdirerek hemen servis yapın.
CEVİZLİ KÖZ BİBER SALATASI
MALZEMELER
5 adet iri kapya biber
1 küçük kutu konserve mısır (isteğe bağlı)
3-4 dal yeşil soğan
1 tutam maydanoz
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
Sosu için: 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 diş ezilmiş sarımsak, tuz
HAZIRLANIŞI
Kapya biberleri fırında veya ocakta közleyip kabuklarını soyun ve çekirdeklerini dikkatlice temizleyin.
Közlenmiş biberleri küp küp doğrayarak geniş bir salata kasesine alın.
Üzerine ince kıyılmış yeşil soğan, maydanoz, suyu tamamen süzülmüş mısır ve ceviz içini ekleyin.
Küçük bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, sirke, sarımsak ve tuzu iyice çırparak salatanın sosunu hazırlayın.
Sosu salatanın üzerine döküp tüm malzemeleri ezmeden, alttan üste doğru nazikçe harmanlayarak servis tabağına alın.
HAŞHAŞLI REVANİ
MALZEMELER
Keki için: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, yarım su bardağı mavi haşhaş, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 3-4 damla limon suyu
Üzeri için: 1 paket toz krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt
HAZIRLANIŞI
İlk olarak şerbet için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın, kaynadıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.
Kek için yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpürene kadar mikserle çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
İrmik, un, haşhaş, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip spatula ile hamuru söndürmeden nazikçe homojen hale getirin.
Yağlanmış dikdörtgen veya kare borcama hamuru döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.
Fırından çıkan sıcak kekin ilk sıcağı geçtikten sonra (yaklaşık 5 dakika sonra) üzerine soğuk şerbeti döküp çekmesini bekleyin.
Tatlı tamamen soğuduktan sonra soğuk sütle koyulaşana kadar çırptığınız krem şantiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Dilimleyip buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapın.
Afiyet olsun!