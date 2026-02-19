Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın ilk günü için çorbasından tatlısına pratik ve besleyici iftar menüsü!

On bir ayın sultanı Ramazan geldi! İlk iftar sofrasının heyecanı bambaşka olurken, 'Bugün ne pişirsem?' sorusu da zihinleri kurcalamaya başladı. Mideyi yormayan, klasik ve lezzet garantili tariflerle hazırladığımız bu özel menü, Ramazan'a harika bir başlangıç yapmak için birebir. İşte çorbasından tatlısına kadar adım adım 1. gün iftar menüsü ve tariflerin detayları...