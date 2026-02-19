Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın ilk günü için çorbasından tatlısına pratik ve besleyici iftar menüsü!
Uzun bir bekleyişin ardından ilk oruçlar tutuldu, iftar saati heyecanla bekleniyor. Bütün gün aç kalan bünyeyi yormadan, hem doyurucu hem de hafif bir başlangıç yapmak isteyenler için besleyici bir menü derledik. Çorbasından güllacına kadar, hazırlaması kolay ve tam kıvamında lezzetlerle dolu 1. gün iftar menüsü ve tüm püf noktaları haberimizin devamında..
On bir ayın sultanı Ramazan geldi! İlk iftar sofrasının heyecanı bambaşka olurken, 'Bugün ne pişirsem?' sorusu da zihinleri kurcalamaya başladı. Mideyi yormayan, klasik ve lezzet garantili tariflerle hazırladığımız bu özel menü, Ramazan'a harika bir başlangıç yapmak için birebir. İşte çorbasından tatlısına kadar adım adım 1. gün iftar menüsü ve tariflerin detayları...
SÜZME MERCİMEK ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 yemek kaşığı un (kıvam vermesi için)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
6-7 su bardağı sıcak su (tavuk suyu veya et suyu da katabilirsiniz)
Tuz, karabiber, kimyon (isteğe bağlı)
Üzeri için: Tereyağı, kırmızı toz biber, kuru nane
HAZIRLANIŞI
Mercimekleri suyu berraklaşana kadar iyice yıkayın ve süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Havuç ve patatesi de küp küp doğrayın.
Tencerede sıvı yağı kızdırın ve soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun.
Havuç ve patatesleri ekleyip birkaç tur çevirin. Yıkanmış mercimekleri ekleyin. Üzerine sıcak suyu ilave edin. Sebzeler ve mercimekler iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Pişen çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. (Daha pürüzsüz olsun isterseniz ince tel süzgeçten de geçirebilirsiniz.) Tekrar ocağa alın, bir taşım kaynatıp tuzunu ve baharatlarını ayarlayın. Kıvamı koyu gelirse sıcak su ekleyebilirsiniz.
Servis ederken üzerine tereyağında yakılmış kırmızı biber ve nane gezdirin.
TAS KEBABI
MALZEMELER
500 gram kuşbaşı dana eti
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
3-4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, kekik
HAZIRLANIŞI
Tencereyi ısıtın, sıvı yağı ekleyin ve etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar mühürleyip kavurun. Yemeklik doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyip soğanlar şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.
Tereyağını ve salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Küp küp doğranmış patates ve havuçları ilave edin, birkaç dakika daha çevirin. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısın.
Etler ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin (Düdüklü tencerede yapacaksanız süre kısalacaktır). Ocaktan almaya yakın tuzunu ve baharatlarını ekleyin. Suyu hafif kıvamlı olmalı, çok sulu kalmamalı.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç (baldo veya osmancık)
2 yemek kaşığı arpa şehriye (veya tel şehriye)
2-3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda en az 20 dakika bekletin, ardından nişastası gidene kadar (suyu berraklaşana kadar) iyice yıkayıp süzün. Pilav tenceresine sıvı yağı ve tereyağını alın. Şehriyeleri ekleyip renkleri kahverengiye dönene kadar kavurun.
Süzülen pirinçleri ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana ve birbirine yapışmayacak hale gelene kadar (yaklaşık 3-4 dakika) orta ateşte kavurun. Bu aşama tane tane olması için çok önemlidir.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Önce kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Suyunu çeken pilavı ocaktan alın. Kapağın altına kağıt havlu koyup 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Servis etmeden önce nazikçe karıştırın.
CEVİZLİ GAVURDAĞI SALATASI
MALZEMELER
3 adet domates
2 adet sivri biber (acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz)
1 adet salatalık
1 adet küçük kuru soğan (veya 2-3 dal taze soğan)
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
Sosu için: Zeytinyağı, bol nar ekşisi, sumak, tuz, çok az pul biber
HAZIRLANIŞI
Domates, biber ve salatalıkları mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğrayın. Gavurdağı salatasının özelliği malzemelerin ufak doğranmasıdır.
Soğanı da çok ince yemeklik doğrayın. (Acısını almak isterseniz biraz tuzla ovup yıkayabilirsiniz ama orijinalinde gerek duyulmaz).
Maydanozları incecik kıyın. Tüm doğranmış malzemeleri geniş bir kaseye alın.
Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, sumak ve tuzu karıştırıp sosu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine gezdirin ve harmanlayın. En son üzerine bolca iri kırılmış ceviz serpiştirerek servis yapın.
GÜLLAÇ
MALZEMELER
10-12 yaprak güllaç
1,5 - 2 litre süt
2 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)
1 paket vanilya (isteğe bağlı)
1-2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı ama önerilir)
Ara katlar ve üzeri için: İri çekilmiş ceviz, fındık veya Antep fıstığı
Süsleme için: Nar taneleri, vişne veya çilek
HAZIRLANIŞI
Sütü ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar ısıtın. Süt kaynar olmayacak, sadece el yakacak sıcaklıkta olması yeterli (yoğurt mayalama sıcaklığından biraz daha sıcak). Vanilya ekleyecekseniz bu aşamada ekleyin.
Gül suyu kullanacaksanız ocaktan aldıktan sonra ilave edin. Güllaç yaprağının parlak kısmı yukarı gelecek şekilde tepsiye veya borcama yerleştirin. Üzerine kepçeyle sütten gezdirip her yerinin ıslandığından emin olun.
Yaprakların yarısını bu şekilde kat kat ıslatarak dizin. Orta kata gelince bolca ceviz, fındık veya fıstık serpiştirin.
Kalan yaprakları da aynı şekilde ıslatarak üst üste dizmeye devam edin. Kalan sütü en üstten dökün (Güllaç bekledikçe sütü çekecektir, bol sütlü olması iyidir).
Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirin. Servis yapmadan hemen önce üzerini nar taneleri ve fıstıkla süsleyip dilimleyerek servis yapın.
Afiyet olsun!