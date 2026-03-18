Bugün iftarda ne var? Ramazan sofralarınızı şenlendirecek 5 çeşit tarif! Yirmi sekizinci gün iftarı için düğün çorbası ve etli güveç!
Ramazan ayının yirmi sekizinci gününde, iftar sofralarınızı yöresel lezzetlerle donatacak muazzam bir menü hazırladık. Dumanı tüten etli güveçten nefis haşhaşlı tatlıya kadar uzanan bu şifa dolu ziyafetin tüm tarifleri haberimizde...
DÜĞÜN ÇORBASI
MALZEMELER
250 gram dana gerdan veya kemikli et
5 su bardağı et suyu (eti haşladığınız su)
Terbiyesi için: 1,5 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, yarım limonun suyu
Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Dana gerdan etini derin bir tencerede veya düdüklüde yumuşacık olana kadar haşlayın. Haşlanan eti sudan çıkarıp soğumaya bırakın ve et suyunu süzerek çorba tenceresine alın. Soğuyan etleri ince ince didikleyin.
Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu topak kalmayacak şekilde tel çırpıcı ile iyice çırpın. Kaynayan et suyundan bir kepçe alıp yoğurtlu terbiyeye ekleyin ve karışımı ılıştırın.
Ilıyan terbiyeyi tenceredeki et suyuna yavaş yavaş eklerken kesilmemesi için sürekli karıştırın. Çorba kaynamaya başladığında didiklediğiniz etleri ve tuzunu ilave edip kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Servis esnasında küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı biberi yakın ve kaselerdeki çorbanın üzerine gezdirin.
FIRINDA ETLİ SEBZELİ GÜVEÇ
MALZEMELER
400 gram dana kuşbaşı et
2 adet orta boy patlıcan
2 adet patates
1 adet büyük boy kuru soğan
3 diş sarımsak
3 adet yeşil sivri biber
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, kekik, pul biber
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyup iri küpler halinde doğrayın ve acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletip suyunu sıkın. Patates, domates ve biberleri de aynı boyutta küp küp doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtıp etleri kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyip etlerle birlikte soteleyin. Salçaları ilave edip kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra ocaktan alın. Toprak güveç kabının (veya derin bir fırın tepsisinin) en altına etli harcı yayın.
Üzerine sırasıyla süzülmüş patlıcanları, patatesleri ve yeşil biberleri kat kat dizin. En üste küp doğranmış domatesleri yayın. Tereyağını küçük parçalar halinde en üste serpiştirin.
Sıcak suyun içine tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın, bu suyu güvecin üzerinde gezdirin.
Güvecin üzerini önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Son 15 dakika üzerini açarak sebzelerin hafifçe kızarmasını sağlayıp sıcak servis yapın.
TEREYAĞLI KUSKUS PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı kuskus
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3,5 su bardağı sıcak su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağını alıp eritin. Kuskusları tencereye ekleyip orta ateşte rengi hafifçe dönene kadar yaklaşık 3-4 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edip hafifçe karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını tamamen kapatın.
Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, ardından en kısık ateşte kuskuslar suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika demlenmeye bırakın ve nazikçe harmanlayarak servis yapın.
LOKANTA USULÜ ACILI EZME
MALZEMELER
3 adet orta boy sert domates
1 adet büyük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 adet yeşil sivri biber
1 adet kırmızı kapya biber
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı biber salçası (tercihen acı)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı sumak, tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu
HAZIRLANIŞI
Domates, soğan, sarımsak, yeşil biber ve kapya biberi bıçak yardımıyla olabildiğince minik (suyu çıkmayacak, püre olmayacak şekilde) doğrayın. Vaktiniz yoksa mutfak robotundan çok kısa aralıklarla (bas-çek yaparak) ezmeden geçirin.
Maydanozları incecik kıyın ve doğradığınız tüm sebzeleri geniş bir süzgece alıp fazla suyunun süzülmesi için 5 dakika bekletin. Suyu süzülen sebzeleri derin bir kaseye alın.
Üzerine biber salçası, zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, isot, sumak ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeleri ezmeden, alttan üste doğru iyice harmanlayarak karıştırın ve servis tabağına alarak soğuk sunum yapın.
HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI
MALZEMELER
Keki için: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, yarım su bardağı mavi haşhaş tohumu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limonun suyu
Üzeri için: 1 paket toz krem şanti, 1 çay bardağı soğuk süt
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. 10 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve tamamen soğuması için bekletin. Keki için derin bir kasede yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.
Sıvı yağ ve sütü ekleyip kısa bir süre daha çırpın. İrmik, un, mavi haşhaş, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip spatulayla hamuru söndürmeden dıştan içe doğru karıştırın. Yağlanmış dikdörtgen borcama harcı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, önceden hazırlayıp tamamen soğuttuğunuz şerbeti eşit şekilde dökün. Tatlı şerbetini tamamen çekip iyice soğuduktan sonra, sütle katılaşana kadar çırptığınız krem şantiyi üzerine eşit ve pürüzsüz bir şekilde yayın.
Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.