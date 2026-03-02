Bugün iftarda ne var? Ramazanın on ikinci gününe özel: Brokoli çorbası ve patates graten ile besleyici menü önerisi!
Ramazan ayının on ikinci gününde iftar sofralarınıza çok yakışacak, ana yemeğiyle uyumlu yancısı ve herkesin sevdiği efsane sütlü tatlısıyla yepyeni bir menü hazırladık. Piliç Topkapı'nın lezzetini zirveye taşıyacak enfes seçeneklerle dolu bugünkü menünün tüm tarifleri haberimizde...
On ikinci gün iftarında sevdiklerinize görsel bir şölen sunmak ve midenizi yormadan ziyafet çekmek istiyorsanız bu liste tam size göre. Hazırlaması pratik, kapanışı ise damak çatlatan klasik Kazandibi ile yapılan on ikinci gün menüsü ve tüm aşamaları işte detaylarda...
BROKOLİ ÇORBASI
MALZEMELER
500 gram brokoli
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
5 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Kuru soğanı, patatesi ve havucu küp küp doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırıp bol suda yıkayın. Derin bir tencerede tereyağını eritip soğanı pembeleşene kadar kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
Doğradığınız sebzeleri ve sıcak suyu tencereye alıp tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Pişen çorbayı pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
Ocağın altını kısıp sütü yavaş yavaş ekleyin. Tuz ve karabiberini atıp bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
PİLİÇ TOPKAPI
MALZEMELER
4 adet kemiksiz kalça but (kasapta dövülüp inceltilmiş)
Tavukları yağlamak için: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, tuz, karabiber
İç pilavı için: 1 su bardağı baldo pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı tereyağı
Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri sıcak suda 20 dakika bekletip süzün. Geniş bir tavada tereyağını eritip fıstıkları ve çok ince doğranmış soğanı kavurun.
Pirinçleri ekleyip şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin. Kuş üzümü, baharatlar, tuz ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin (pilav yarı diri kalmalı, fırında pişmeye devam edecek).
İnceltilmiş tavuk butlarını derin ve küçük bir kabın içine serin, kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Ortasına hazırladığınız ve ılıyan iç pilavdan bolca doldurup sarkan tavuk kenarlarını pilavın üzerine kapatın.
Hazırladığınız tavuğu yağlanmış fırın tepsisine ters çevirerek dikkatlice dizin. Üzerlerine zeytinyağı, kırmızı biber, tuz ve karabiber karışımını fırça ile bolca sürün.
Salçalı suyu tepsinin tabanına dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavukların üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
PATATES GRATEN
MALZEMELER
4 adet büyük boy patates
1 paket sıvı krema (200 ml)
1 su bardağı süt
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik
Üzeri için: 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Patateslerin kabuklarını soyun ve halka halka (çok kalın olmayacak şekilde) dilimleyin. Derin bir kasede süt, sıvı krema, ezilmiş sarımsak, tuz ve baharatları çırparak graten sosunu hazırlayın.
Dilimlediğiniz patatesleri yağlanmış fırın kabına hafifçe üst üste binecek şekilde dizin. Hazırladığınız kremalı sosu patateslerin her yerine gelecek şekilde üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin (üzeri çabuk kızarırsa fırın kağıdı örtebilirsiniz). Patatesler yumuşayınca fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha fırınlayıp sıcak servis yapın.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
MALZEMELER
1 adet büyük boy kereviz
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)
1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Kerevizin kabuklarını soyun ve kararmaması için yarım limon sıktığınız suda 5 dakika bekletin. Derin bir kasede süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
Kerevizi limonlu sudan alıp hızlıca yoğurtlu karışımın içine rendeleyin (kereviz hava ile temas edince çok çabuk kararır, bu yüzden doğrudan yoğurda rendelemek önemlidir). Dövülmüş ceviz içini ekleyip tüm malzemeyi birbiriyle iyice harmanlayın.
Servis tabağına aldığınız salatanın ortasını hafif çukurlaştırıp üzerine zeytinyağı gezdirin ve bütün ceviz taneleri ile süsleyerek servis yapın.
KAZANDİBİ
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı tepeleme pirinç unu
3 yemek kaşığı tepeleme buğday veya mısır nişastası
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Tepsiyi yağlamak için: 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri (veya toz şeker)
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencereye süt, toz şeker, pirinç unu ve nişastayı alın. Tel çırpıcı ile tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Tencereyi orta ateşe alın ve kaynayıp muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olup kaynamaya başladığında ocaktan alın. İçine vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.
Orta boy, ocak üstüne konulabilen bir tepsiyi (tercihen alüminyum veya çelik) 1 yemek kaşığı tereyağı ile bolca yağlayın ve pudra şekerini tepsinin tabanına eşit şekilde serpin.
Hazırladığınız sıcak muhallebiden 3-4 kepçe alıp tepsinin tabanına incecik yayın. Tepsiyi orta ateşteki ocağın üzerine alın ve çevire çevire altını yakmaya başlayın (şeker karamelize olup kokusu çıkana kadar işlemi sürdürün).
Tabanın her yeri eşit derecede esmerleşip yandıktan sonra tepsiyi ocaktan alın ve kalan muhallebiyi yavaşça üzerine döküp spatula ile düzeltin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat (vaktiniz varsa 1 gece) dinlendirin.
Soğuyan tatlıyı uzun şeritler halinde kesin ve spatula yardımıyla rulo şeklinde sararak servis tabaklarına alın.