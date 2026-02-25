Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın yedinci gününe özel menü: Sofraların yıldızı fırında İzmir köfte ve muhallebili kadayıf!
Ramazan ayının yedinci gününde sevdiklerinizle paylaşacağınız, hem doyurucu hem de yapımı oldukça pratik nefis bir menü ile karşınızdayız. İftar sofranızda adeta bir lezzet şöleni yaratacak, mideyi yormadan tokluk hissi verecek bu enfes tariflerin tamamı haberimizde...
Orucun ilk haftasını tamamlarken "Bugün iftara ne pişirsem?" diyenler için protein ve karbonhidrat dengesini mükemmel kurduğumuz şahane bir yemek listesi hazırladık. Klasik lezzetlerden vazgeçemeyenlerin favorisi olacak, hazırlaması da bir o kadar keyifli yedinci gün menüsünün tüm detayları haberimizde!
DOMATESLİ TEL ŞEHRİYE ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı tel şehriye
3 adet rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı sıcak su
Tuz, kuru nane, karabiber
HAZIRLANIŞI
Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alarak eritin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun.
Rendelenmiş domatesleri ilave edin ve domatesler suyunu hafif çekene kadar 3-4 dakika daha pişirin.
Sıcak suyu tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığında tel şehriyeleri, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Şehriyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10-12 dakika kısık ateşte pişirin. Ocaktan almadan hemen önce kuru naneyi serpin ve sıcak servis yapın.
FIRINDA İZMİR KÖFTE
MALZEMELER
Köftesi için: 500 gram dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber.
Diğer malzemeler: 3 adet patates, 3 adet yeşil biber, 2 adet domates.
Sosu için: 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz.
HAZIRLANIŞI
Derin bir yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları alarak macun kıvamına gelene kadar iyice yoğurun.
Harçtan cevizden biraz büyük parçalar kopararak uzun ince köfte şekli verin ve dinlenmesi için kenara alın.
Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın. Geniş bir tavada az sıvı yağ ile önce patatesleri, ardından köfteleri hafifçe kızartın (tamamen pişirmeyin, sadece mühürlensin).
Fırın tepsisine bir patates, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Aralarına dilimlenmiş domates ve yeşil biberleri yerleştirin.
Küçük bir kasede salça, sıcak su, sıvı yağ ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. Bu sosu tepsideki malzemelerin üzerine eşit şekilde gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler ve köfteler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletin, ardından nişastası gidip suyu berraklaşana kadar iyice yıkayın ve süzün.
Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. Süzülmüş pirinçleri ekleyip taneler şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
Kavrulan pirinçlerin üzerine suyu süzülmüş haşlanmış nohutları ekleyin ve pirinçleri kırmadan nazikçe birkaç tur çevirin.
Sıcak suyu ve tuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağını kapatın ve 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
YOĞURTLU MOR LAHANA MEZESİ
MALZEMELER
Yarım orta boy mor lahana
1 kase süzme yoğurt (yaklaşık 5-6 yemek kaşığı)
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
Tuz
HAZIRLANIŞI
Mor lahanayı ince ince, piyazlık olacak şekilde doğrayın. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın, doğradığınız mor lahanaları ekleyerek yumuşayana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) orta ateşte soteleyin.
Sotelediğiniz lahanaları geniş bir kaseye alıp tamamen soğuması için bekletin Lahanalar soğurken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın.
Soğuyan mor lahananın üzerine yoğurtlu sosu ve ceviz içini ekleyip iyice harmanlayın. Servis tabağına alarak sunuma hazırlayın.
MUHALLEBİLİ KADAYIF
MALZEMELER
Kadayıflı katman için: 300 gram kavrulmuş tel kadayıf, 3 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi.
Muhallebisi için: 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket sıvı krema (200 ml).
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kavrulmuş kadayıfları ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar 3-4 dakika çıtırdatın. Ocaktan almaya yakın dövülmüş ceviz içini ekleyin, bir tur karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Muhallebi için derin bir tencereye süt, un, nişasta ve şekeri alın. Çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebinin içine vanilyayı ekleyip karıştırın ve 10-15 dakika ılınmaya bırakın.
Ilınan muhallebiye sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika boyunca iyice çırpın. Dikdörtgen bir borcamın tabanına hazırladığınız kadayıflı harcın yarısını eşit şekilde yayın.