HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kavrulmuş kadayıfları ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar 3-4 dakika çıtırdatın. Ocaktan almaya yakın dövülmüş ceviz içini ekleyin, bir tur karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Muhallebi için derin bir tencereye süt, un, nişasta ve şekeri alın. Çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar karıştırın.