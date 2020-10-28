Bugün Mevlid Kandili! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Mevlid Kandili olarak idrak edilecek. Mevlid Kandili gecesinde dualar okunacak ibadetler eda edilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlı tarafından açıklanan dini günler takvimi...

KANDİL NE DEMEKTİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Hz. Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Hz. Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır. Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ