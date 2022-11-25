Dünya Kupası'nda heyecan git gide artmaya devam ediyor. Turnuvanın 5. gününde bugün 4 kritik mücadele izleyicilerle buluşacak. İngiltere ve Hollanda gibi favorilerin sahne alacağı günde oynanacak maçların başlama saatleri, yayıncı kanalları ve diğer bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...