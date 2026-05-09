Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 9 Mayıs Cumartesi günün maç programı
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği 9 Mayıs maç programı belli oldu. Avrupa'da sezonun kritik virajına girilirken, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi nefes kesmeye devam ediyor. Gün boyunca birbirinden önemli karşılaşmalar sahaya çıkarken, taraftarlar "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle liderlik yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi günün en çok beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi günün maç programı...
Sporda heyecanın hız kesmeden sürdüğü 9 Mayıs Cuma günü futbol gündemi yine dopdolu. Süper Lig’den Avrupa liglerine kadar birçok kritik mücadele futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonluk hedefini sürdüren Galatasaray’ın sahasında Antalyaspor’u ağırlayacağı mücadele, taraftarların odağındaki maçların başında geliyor. Günün programında ayrıca Avrupa’dan dikkat çeken karşılaşmalar ve lig yarışını doğrudan etkileyen önemli maçlar da bulunuyor. İşte 9 Mayıs günün maçları, başlama saatleri ve yayın bilgileri…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig:
20:00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (beIN İZ)
20:00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (beIN BOX Office)
20:00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN)
20:00 Konyaspor-Fenerbahçe (beIN Sports 3)
20:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)
20:00 Galatasaray-Antalyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Başakşehir FK-Samsunspor (beIN Sports 5)
20:00 Alanyaspor-Kayserispor (beIN Sports MAX 2)
20:00 Beşiktaş-Trabzonspor (beIN Sports 2)
İngiltere - Premier Lig:
14:30 Liverpool-Chelsea (beIN Sports 3)
17:00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton (beIN Connect)
17:00 Sunderland-Manchester United (beIN Sports 3)
17:00 Fulham-Bournemouth (beIN Connect)
19:30 Manchester City-Brentford (beIN Connect)
İspanya - LaLiga:
15:00 Elche-Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
17:15 Sevilla-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)
19:30 Atletico Madrid-Celta Vigo (S Sport, S Sport Plus)
22:00 Real Sociedad-Real Betis (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
İtalya - Serie A:
16:00 Cagliari-Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
19:00 Lazio-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
21:45 Lecce-Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Almanya - Bundesliga:
16:30 Hoffenheim-Werder Bremen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
16:30 RB Leipzig-St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
16:30 Augsburg-Mönchengladbach (S Sport Plus)
16:30 Stuttgart-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
19:30 Wolfsburg-Bayern Münih (S Sport Plus)
Suudi Arabistan - Pro Lig:
18:55 Al Khaleej-Al Ettifaq
19:15 Al Najma-Al Hazm
21:00 Al Fayha-Al-Qadsiah