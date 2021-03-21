Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Mart Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

21 MART PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Fraport TAV Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor / beIN SPORTS MAX HD 1

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den yayınlanacak.

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor / beIN Sports 2

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

16:00 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir FK / beIN SPORTS HD 2

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe / beIN Sports 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.