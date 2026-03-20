        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 20 Mart 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugün maç var mı? 20 Mart 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        20 Mart 2026 maç programı belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde kritik karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bournemouth'a konuk olacakken; İspanya La Liga'da Villarreal ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Ayrıca İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 20 Mart 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takvimine göre; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da kritik mücadeleler yapılacak. EuroLeague’de 32. hafta heyecanı bugün oynanacak müsabakalarla devam edecek. Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano’yu konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 20 MART 2026

        İngiltere Premier Lig

        23:00 Bournemouth-Manchester United (beIN Sports 3)

        İspanya LaLiga

        23:00 Villarreal-Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

        İtalya Serie A

        20:30 Cagliari-Napoli (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        22:45 Genoa-Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        Fransa Ligue 1

        22:45 Lens-Angers (beIN Sports 4)

        Almanya Bundesliga

        22:30 RB Leipzig-Hoffenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        EuroLeague

        20:45 Fenerbahçe-Olimpia Milano

        21:00 Zalgiris-Real Madrid

        22:15 Panathinaikos-Kızılyıldız

        22:45 Lyon-Villeurbanne-Makkabi Tel Aviv

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?