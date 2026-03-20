20 Mart 2026 maç programı belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde kritik karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bournemouth'a konuk olacakken; İspanya La Liga'da Villarreal ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Ayrıca İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 20 MART 2026
İngiltere Premier Lig
23:00 Bournemouth-Manchester United (beIN Sports 3)
İspanya LaLiga
23:00 Villarreal-Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
20:30 Cagliari-Napoli (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
22:45 Genoa-Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa Ligue 1
22:45 Lens-Angers (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
22:30 RB Leipzig-Hoffenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
EuroLeague
20:45 Fenerbahçe-Olimpia Milano
21:00 Zalgiris-Real Madrid
22:15 Panathinaikos-Kızılyıldız
22:45 Lyon-Villeurbanne-Makkabi Tel Aviv