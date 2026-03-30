Günün maçları: 30 Mart 2026 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporseverler 30 Mart 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. "Bugün maç var mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, milli ara nedeniyle Süper Lig başta olmak üzere Premier League, La Liga ve Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç oynanmıyor. Ancak futbol dışındaki branşlarda ve uluslararası düzeydeki mücadeleler, sporseverlere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. Peki, 30 Mart 2026 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Mart günün maçları...
Giriş: 30.03.2026 - 08:45
1
30 Mart Pazartesi maç programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç takvimi sebebiyle liglere verilen arada, Türkiye Süper Lig ve Avrupa liglerinde karşılaşma bulunmazken, günün spor gündemi tamamen boş değil. Basketbol, voleybol ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda oynanan maçlar, “bugün hangi maçlar var?” sorusuna alternatif yanıtlar oluşturuyor. İşte 30 Mart Pazartesi maçları...
2
30 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Basketbol Süper Ligi:
17.00 Bodrum Basketbol - Emlak Konut Gelişim
18.30 Cemefe Gold Harem Spor - MKE Ankaragücü
3
Kosova - Türkiye
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
TRT Spor - 15.00
Eczacıbaşı - Vakıfbank
TVF Sultanlar Ligi Play-Off
TRT Spor Yıldız - 20.00