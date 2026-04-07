Bugünkü maçları: 7 Nisan 2026 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 7 Nisan 2026 Salı akşamı başlıyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid, efsanevi Santiago Bernabéu'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelirken, bir diğer kritik eşleşmede Arsenal deplasmanda Sporting CP'nin konuğu olacak. Futbolseverler "bugün hangi maçlar var", "maçlar saat kaçta" ve "hangi kanalda yayınlanacak" sorularına yanıt ararken, Avrupa sahnesinde dev kapışmalar nefesleri kesecek. İşte bugünkü maçlar ile "7 Nisan 2026 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları...
Futbol tutkunlarının merakla beklediği 7 Nisan 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmalarıyla sahne alırken, Real Madrid – Bayern Münih mücadelesi günün öne çıkan randevusu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Arsenal ile Sporting CP arasındaki zorlu karşılaşma da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Aynı gün Trendyol 1. Lig’de de maçlar oynanırken, “bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte 7 Nisan Salı maçları...
BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN SALI
1. Lig
14:30 Bandırmaspor-Sarıyer (TRT Spor)
14:30 Hatayspor-Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)
17:00 Manisa FK-Pendikspor (TRT Spor)
20:00 Çorum FK-Bodrum FK (TRT Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final
22:00 Sporting CP-Arsenal (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Real Madrid-Bayern Münih (TRT Tabii Spor)
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Real Madrid - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Nisan Salı günü saat 22.00’de Tabii Spor ekranlarında olacak.