27 Şubat ne günü? 27 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 58. gününe girilirken 27 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya dikkat çekmek adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "27 Şubat ne günü?" İşte 27 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar...
Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 27 Şubat dünya ve Türkiye tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Her yıl 27 Şubat, 2005 yılından beri Dünya Ressamlar Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, "27 Şubat ne günü?" İşte 27 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
27 ŞUBAT NE GÜNÜ?
27 Şubat, 2005 yılından beri Dünya Ressamlar Günü olarak kutlanıyor. Ressamlar bu günü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Birçok ressam için her ne kadar geç kalınmış ve unutulmuş bir gün olarak nitelense de Türkiye'de ve dünyada birçok ressam bu özel günü kutlamaya devam ediyor.
İŞTE DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİNDE YAŞANAN BAZI OLAYLAR
1594 - IV. Henri, Fransa kralı oldu.
1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.
1844 - Dominik Cumhuriyeti, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti.
1863 - Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.
1879 - Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.
1880 - Haydarpaşa-İzmit Demiryolu işçileri greve çıktı.
1900 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi (Labour Party) kuruldu.
1900 - Almanya futbol kulübü olan FC Bayern München kuruldu.
1933 - Reichstag Yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle, Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.
1937 - Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te törenle denize indirildi.
1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Cava Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebe, Japon zaferiyle sonuçlandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları, Japon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.
1943 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi: 74 işçi öldü.
1948 - Çekoslovakya'da komünist parti yönetimi ele aldı.
1955 - Türk boksör Garbis Zaharyan, Yunan rakibi Emanuel Zambidis'i sayıyla yendi.
1963 - Dominik Cumhuriyeti'nde ilk demokratik seçimler yapıldı: Rafael Trujillo'nun diktatörlüğü sona erdi ve Juan Bosch Devlet Başkanı oldu.
1985 - Bazı Ege illerindeki okulların, "Devrim" olan adları değiştirildi.
1988 - Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.
1995 - Kuzey Irak'ın Zaho kentinde bir ticaret merkezinde bomba patladı; 76 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
1999 - Olusegun Obasanjo, Nijerya'nın seçimle işbaşına gelen ilk Devlet Başkanı oldu.
2001 - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.
2002 - Hindistan'da Müslümanların Hindu milliyetçileri taşıyan bir treni ateşe vermesi sonucu 60 kişi öldü.
2004 - Filipinler'de bir feribotta patlama meydana geldi: 116 kişi öldü.
2010 - Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem oldu.