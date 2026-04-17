"İKİ GÜN SÜREYLE İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hedef alındığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hain saldırıyı lanetlemek ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek amacıyla, 16–17 Nisan 2026 tarihlerinde iki gün süreyle Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz." denildi.

Eğitim İş Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada, iki günlük iş bırakma eylemini Kahramanmaraş’taki saldırının ardından, üç güne (15, 16, 17 Nisan) çıkardıklarını bildirdi.

Eğitim Sen ise dün Şanlıurfa'da yaşanan saldırının ardından iş bırakma kararı aldığını açıklamıştı.