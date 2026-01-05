Bugün hangi illerde okullar tatil oldu? 6 Ocak Salı kar tatili olan illerin listesi açıklandı!
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası, 6 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yaşayan öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, "Bugün okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte kar tatili olan iller ve ilçeler...
Kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonrası, 6 Ocak Salı günü için olası kar tatili kararları yakından takip ediliyor. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman gibi illerde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamalara odaklandı. İşte ayrıntılar...
6 OCAK SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.
6 OCAK KAR TATİLİ DUYURULARI
6 Ocak Salı günü için kar tatili olan bir il açıklaması henüz gelmedi. Gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.