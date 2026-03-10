11 Mart bugün orucun kaçıncı günü? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?
"Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 senesi imsakiyesine göre 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ederken, Mart ayının ilk haftasında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi takvimi yakından takip ediyor. Peki, 11 Mart 2026 Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte bilgiler...
Giriş: 10.03.2026 - 23:56
Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, özellikle Mart ayına girilmesiyle birlikte “11 Mart bugün orucun kaçıncı günü?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde il il değişen imsak ve iftar saatleri de yakından takip ediliyor. İşte 11 Mart 2026 Ramazan takvimine dair bilgiler…
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 11 Mart 2026 Çaşambagünü Ramazan’ın 21. günüdür.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
