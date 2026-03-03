Ramazan ayı 19 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilir. Özellikle son 10 gün içinde yer alan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gece olarak ifade edilir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 3 Mart 2026 Salı bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...