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Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İçişleri'den son dakika hatırlatma

Bugün sokağa çıkma yasağı yani sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Geçtiğimiz 5 haftadır uygulanan hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta da uygulanıp uygulanmayacağını merak edenler bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirteleim ki İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli hatırlatma geldi. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İçişleri'den son dakika hatırlatma

Sokağa çıkma yasağı bugün uygulanacak mı? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında son 5 haftadır Cumartesi ve Pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bu hafta da sokağa çıkma yasağı var mı? Yani bugün kısıtlama uygulanacak mı? İşte konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika hatırlatma...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığınca da, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderildi. Genelgeye göre; araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak. Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler de hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen belirtelim ki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan karar devam ediyor. Karar kapsamında geçtiğimiz akşam (15 Ocak Cuma) saat 21.00'den başlamak üzere Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani 16 Ocak Cumartesi bugün sokağa çıkma yasağı var.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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