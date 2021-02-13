Sokağa çıkma yasağı bugün uygulanacak mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında son 11 haftadır Cumartesi ve Pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bu hafta da sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler bugün saat kaçta kapanacak? İşte konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika hatırlatma...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen belirtelim ki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan karar devam ediyor. Karar kapsamında geçtiğimiz akşam (5 Şubat Cuma) saat 21.00'den başlamak üzere Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani 13 Şubat Cumartesi bugün sokağa çıkma yasağı var.

ALIŞVERİŞE ÇIKACAKLAR DİKKAT!

13 Şubat 2021 yani bugün marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.