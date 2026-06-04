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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var? 4 Haziran 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var? 4 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Televizyon izleyicileri, gün boyunca ekranlarda hangi programların yer aldığını öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film, yarışma ve spor programları yoğun ilgi görüyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında Sevdiğim Sensin dizisi sezon finali yaparak kısa bir ara verecek. Günün yayın planında ise Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin programları belli oldu. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri, gün boyunca hangi programların ekrana geleceğini öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de “Sevdiğim Sensin” dizisi sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verirken, NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı”, ATV’de “Var Mısın Yok Musun?” ve TV8’de “Survivor Ünlüler – Gönüllüler” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın akışları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…

        2

        KANALLARIN 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Bahar

        03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Var Mısın Yok Musun?

        22:50 – Var Mısın Yok Musun?

        01:30 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Ateş Kuşları

        05:30 - Bir Gece Masalı

        4

        KANAL D

        07:00 – Yabancı Damat

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Daha 17

        23:15 – Daha 17

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:00 – Siyah Beyaz Aşk

        5

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin (Sezon Finali)

        00:15 – Sucu Kamil

        02:00 - Sucu Kamil

        03:30 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        6

        TRT 1

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 - Lingo Türkiye

        06:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:45 – Balkan Ninnisi

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:20 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        20:00 – Gönül Dağı

        22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        01:40 – Seksenler

        02:45 – Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Sen Çal Kapımı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00:15 – Adım Farah

        02:30 – İnadına Aşk

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

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