Televizyon izleyicileri, gün boyunca hangi programların ekrana geleceğini öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de “Sevdiğim Sensin” dizisi sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verirken, NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı”, ATV’de “Var Mısın Yok Musun?” ve TV8’de “Survivor Ünlüler – Gönüllüler” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın akışları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…