Bugün televizyonda neler var? 4 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?
Televizyon izleyicileri, gün boyunca ekranlarda hangi programların yer aldığını öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film, yarışma ve spor programları yoğun ilgi görüyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında Sevdiğim Sensin dizisi sezon finali yaparak kısa bir ara verecek. Günün yayın planında ise Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin programları belli oldu. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…
Televizyon izleyicileri, gün boyunca hangi programların ekrana geleceğini öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de “Sevdiğim Sensin” dizisi sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verirken, NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı”, ATV’de “Var Mısın Yok Musun?” ve TV8’de “Survivor Ünlüler – Gönüllüler” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın akışları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…
KANALLARIN 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
SHOW TV
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Bahar
03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Var Mısın Yok Musun?
22:50 – Var Mısın Yok Musun?
01:30 – Kuruluş Orhan
04:00 – Ateş Kuşları
05:30 - Bir Gece Masalı
KANAL D
07:00 – Yabancı Damat
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Daha 17
23:15 – Daha 17
02:00 – Gelinim Mutfakta
04:00 – Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin (Sezon Finali)
00:15 – Sucu Kamil
02:00 - Sucu Kamil
03:30 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 - Lingo Türkiye
06:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:45 – Balkan Ninnisi
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:20 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01:40 – Seksenler
02:45 – Benim Adım Melek
NOW
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Sen Çal Kapımı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00:15 – Adım Farah
02:30 – İnadına Aşk
04:15 – Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak
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