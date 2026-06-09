Bugün televizyonda neler var? 9 Haziran 2026 Salı günü hangi diziler, filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranları bu akşam birbirinden farklı yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı yayın akışında her zevke hitap eden içerikler dikkat çekiyor. TV8'de fenomen yarışma Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV ekranlarında A.B.İ. dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 9 Haziran 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları haberimizde…
Günün TV yayın akışı kanallar tarafından yayınlandı. TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, ATV’de A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker programı yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle rekabeti artıracak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, “Televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için zengin bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. İşte 9 Haziran 2026 Salı günü kanalların TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 9 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Güler Misin Ağlar Mısın
00:15 Gece Hattı
01:15 Hükümet Kadın 2
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Mira: Yıldızlar Savaşı
01:30 Gelinim Mutfakta
03:45 Taş Kağıt Makas
TRT 1
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Lingo Türkiye
07:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
08:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat
02:55 Yabancı Sinema: Vahşetin Çağrısı
04:25 Seksenler
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
22:00 Sevdiğim Sensin
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ. (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Gözleri Karadeniz
05:30 Bir Gece Masalı
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Her Yerde Sen
13:30 Bay Yanlış
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:30 Bu Bir Başlangıç
01:15 Adım Farah
03:15 İnadına Aşk
04:30 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak
HABERTÜRK TELEVİZYON HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ