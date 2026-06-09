Günün TV yayın akışı kanallar tarafından yayınlandı. TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, ATV’de A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker programı yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle rekabeti artıracak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, “Televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için zengin bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. İşte 9 Haziran 2026 Salı günü kanalların TV yayın akışı listesi haberimizde...