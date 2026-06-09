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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 9 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var? 9 Haziran 2026 Salı günü hangi diziler, filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranları bu akşam birbirinden farklı yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı yayın akışında her zevke hitap eden içerikler dikkat çekiyor. TV8'de fenomen yarışma Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV ekranlarında A.B.İ. dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 9 Haziran 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        1

        Günün TV yayın akışı kanallar tarafından yayınlandı. TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, ATV’de A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker programı yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle rekabeti artıracak. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, “Televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için zengin bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. İşte 9 Haziran 2026 Salı günü kanalların TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 9 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın 2

        22:15 Güler Misin Ağlar Mısın

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Hükümet Kadın 2

        03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Mira: Yıldızlar Savaşı

        01:30 Gelinim Mutfakta

        03:45 Taş Kağıt Makas

        4

        TRT 1

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Lingo Türkiye

        07:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        08:05 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Teşkilat

        02:55 Yabancı Sinema: Vahşetin Çağrısı

        04:25 Seksenler

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Canım Kardeşim

        22:00 Sevdiğim Sensin

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ. (Yeni Bölüm)

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Gözleri Karadeniz

        05:30 Bir Gece Masalı

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Her Yerde Sen

        13:30 Bay Yanlış

        16:15 Sen Çal Kapımı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 3

        22:30 Bu Bir Başlangıç

        01:15 Adım Farah

        03:15 İnadına Aşk

        04:30 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        05:30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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