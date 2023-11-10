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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de törenlerle karşılanan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...