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Bugün TV'de neler var? 4 Ekim Pazartesi Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

4 Ekim Pazartesi akşamını evinde televizyon izleyerek geçirecek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. Televizyon kanallarının günlük yayın akışı merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 4 Ekim Pazartesi Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

Bugün TV'de neler var? 4 Ekim Pazartesi Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

4 Ekim Pazartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 4 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Güldür Güldür Show, Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, MasterChef Türkiye, Görümce gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.45: Benim Adım Melek

15.10: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine
20.00: Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

22.30: Yerli Dizi

01.40: Benim Adım Melek
04.15: Şehirden Uzakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Cebimdeki Yabancı
02.00: Cebimdeki Yabancı

03.30: Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kalp Yarası

00.20: Bir Zamanlar Çukurova
03.45: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23.45: Yargı

02.30: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Yerli Sinema: Görümce
22.15: Yerli Sinema: Görümce
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Yasak Elma
23.45: Evlilik Hakkında Her Şey

02.30: Fulya ile Umudun Olsun
04.45: Kefaret

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi

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