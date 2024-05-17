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        Haberler Bilgi Bugün TV’de hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs Cuma TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri

        Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs Cuma TV yayın akışı!

        Cuma günü birbirinden farklı içerikte dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor. Reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti'nin 63'üncü bölümü bu akşam Show TV'de 20.00'da yayınlanacak. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde ise emniyete geri dönen Mesut'un (Şevket Çoruh) yapacağı ilk sorgu oldukça fazla merak ediliyor. ATV yayın akışına baktığımızda Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti saat 20.00'da sinema severlerle buluşacak. İşte 17 Mayıs Cuma gününe ait Kanal D, ATV, TRT1, Now TV, Star TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:31
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        1

        17 Mayıs Cuma akşamı birbirinden farklı dizi ve filmler bulunuyor. Cuma günleri reytingleri kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih, Doğa'yla tekrar barışmak istediğini söylemesi izleyici ekran başına kilitleyecek. Tüm kanalların yayın akışını merak edenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Mayıs Cuma TV yayın akışına günün filmleri ve dizileri

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FATİH HAREKETE GEÇİYOR!

        Kızılcık Şerbeti, son yılların en popüler yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir…

        3

        MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ

        2014 Amerikan bilimkurgu filmi. Film, Matt Revees tarafından yönetilen Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti bu akşam ATV’de!

        Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak.

        4

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM!

        Arka Sokaklar, bu hafta 675’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eski örgüt artıkları son planlarını devreye sokmuştur. Mesut’un peşine düşen Uğur, eski suç ortağı Ferruh'tan lojistik destek ister. Mesut, güvenlikte olmaları için Selin, Tunç ve Garip'i Rıza Baba’nın evine yerleştirir.

        5

        YALI ÇAPKINI 70. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Yalı Çapkını"nın 70. Bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir.

        6

        17 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Sandık Kokusu

        03:00 Bahar

        ATV YAYIN AKIŞI

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

        22:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

        01:20 Kardeşlerim

        03:40 Maraşlı

        05:20 Safir

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        13:15 Seksenler

        14:20 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kara Ağaç Destanı

        23:50 Mahzuni

        01:30 Kara Ağaç Destanı

        03:50 Gönül Dağı

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Gaddar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Gaddar

        23:30 Orta Sayfa

        01:30 Ruhun Duymaz

        04:00 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını

        20:00 Yalı Çapkını

        00:30 Banka İşi (Yabancı Sinema)

        02:00 Banka İşi (Yabancı Sinema)

        03:45 Baba Ocağı

        9

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 İnci Taneleri

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Bodrum Masalı

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