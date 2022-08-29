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Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 - 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramına çok kısa bir süre kala 29 ve 30 Ağustos'ta hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos'ta hastanelerin bir bölümü faaliyet gösterecek. İşte, bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu ve çalışma saatleri hakkında merak edilenler..

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  • Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 - 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet veriyor mu, kaça kadar çalışıyor?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelişiyle birlikte, resmi tatillerde araştırılan konular gündeme geldi. 30 Ağustos'a sayılı saatler kala bugün ve yarın hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı kapalı mı araştırılıyor. Sağlık kuruluşlarında işi olanlar "29-30 Ağustos hastaneler,  sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bugün ve yarın hastanelerin çalışma saatleri ve çalışma durumu...
  • Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 - 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet veriyor mu, kaça kadar çalışıyor?

    29 AĞUSTOS BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

    Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos, 2022 resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu bağlamda hastaneler ve sağlık ocakları 29 Ağustos'ta hizmet verecek.
  • Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 - 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet veriyor mu, kaça kadar çalışıyor?

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

    Resmi tatillerden biri olan 30 Ağustos Zafer Baytamı bu yıl Salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos mesai gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

    Resmi tatil nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri açık olacak.
  • Bugün ve yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 - 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet veriyor mu, kaça kadar çalışıyor?

    HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Hastanelerin ve sağlık ocaklarının 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal çalışma saatlerine devam etmeleri bekleniyor.

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