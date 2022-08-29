30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelişiyle birlikte, resmi tatillerde araştırılan konular gündeme geldi. 30 Ağustos'a sayılı saatler kala bugün ve yarın hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı kapalı mı araştırılıyor. Sağlık kuruluşlarında işi olanlar "29-30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bugün ve yarın hastanelerin çalışma saatleri ve çalışma durumu...