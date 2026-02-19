19 Şubat 2026 maç takvimi ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak. Samsunspor Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımına konuk olacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Şubat 2026 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgileri.