Bugünkü maçlar 19 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maç programı 19 Şubat 2026 Perşembe günü futbolseverlere tam bir Avrupa şöleni vadediyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu heyecanı bugün başlıyor. Fenerbahçe, evinde İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla karşılaşacak. Trendyol 1. Lig'de de kritik mücadeleler oynanacak. İşte, 19 Şubat 2026 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...
19 Şubat 2026 maç takvimi ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak. Samsunspor Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımına konuk olacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Şubat 2026 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgileri.
UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu 19 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda saat 20.45'te oynayacak.
Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.
Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.
19 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu
20:45 PAOK-Celta Vigo (TRT Tabii Spor)
20:45 Brann-Bologna (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (TRT 1)
20:45 Dinamo Zagreb-Genk (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Celtic-Stuttgart (TRT Tabii Spor)
23:00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Lille-Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)
UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu
20:45 Sigma Olomouc-Lausanne Sports (TRT Tabii Spor 4)
20:45 KuPS Kuopio-Lech Poznan (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Zrinjski Mostar-Crystal Palace (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Noah-AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 6)
23:00 Drita-Celje (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Omonia Nicosia-Rijeka
23:00 Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
23:00 KF Shkendija-Samsunspor (TRT 1)
Trendyol 1. Lig
13:30 Sarıyer-Amed SK (TRT Spor)
13:30 Van Spor FK-Bodrum FK (TRT Spor)
13:30 Adana Demirspor-Sivasspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Sakaryaspor-Pendikspor (TRT Spor)
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al Kholood-Al Riyadh
22:00 Al Ettifaq-Al Fateh
22:00 Al Ahli Jeddah-Al Najma