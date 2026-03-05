Bugünkü maç programı 5 Mart 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
5 Mart Perşembe günü kupa ve lig heyecanı bir arada yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün B Grubu mücadeleleri oynanacak. İngiltere Premier Lig'de ise gözler Tottenham-Crystal Palace maçında olacak. Fransa Kupası çeyrek final heyecanı devam ederken, Suudi Arabistan Pro Lig'de de kritik karşılaşmalar yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...
5 Mart 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bugün tamamlanacak. Futbolseverler eş zamanlı oynanacak 4 maç için ekran başında olacak. İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanacak. Tottenham ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Fransa Kupası’nda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. Lyon ile Lens yarı final bileti için mücadele edecek. Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi isimlerin boy gösterdiği Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak karşılaşmalar da merakla bekleniyor. Peki, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın kanalları.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUP AŞAMASI SONA ERİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı günü ve C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba günü oynandı.
B Grubu karşılaşmaları ise 5 Mart Perşembe günü oynanacak.
Grup müsabakaları sonucunda, gruplarda ilk iki sırada 6 takım ve en iyi 2 grupta üçüncü olan 2 takım toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek.
5 MART 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - Grup B
20:30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği (A Para)
20:30 Antalyaspor-Samsunspor (A Haber)
20:30 Bodrum FK-Iğdır FK (A2)
20:30 Eyüpspor-Konyaspor (A Spor)
İngiltere Premier Lig
23:00 Tottenham-Crystal Palace (beIN Sports 3)
Fransa Kupası-Çeyrek Final
23:10 Lyon-Lens (beIN Sports 5)
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al Kholood-Al-Qadsiah
22:00 Damac FC-Al Riyadh