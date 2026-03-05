5 Mart 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bugün tamamlanacak. Futbolseverler eş zamanlı oynanacak 4 maç için ekran başında olacak. İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanacak. Tottenham ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Fransa Kupası’nda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. Lyon ile Lens yarı final bileti için mücadele edecek. Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi isimlerin boy gösterdiği Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak karşılaşmalar da merakla bekleniyor. Peki, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın kanalları.