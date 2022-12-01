Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. 32 takımın yer aldığı büyük futbol organizasyonu 20 Kasım Pazar günü A Grubu'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı. Üçüncü hafta maçları devam ederken bugün E ve F Grubundan dört maç futbolseverler ile buluşacak. İşte 1 Aralık 2022 Dünya Kupası maç programı...