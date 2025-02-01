1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A’da kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmdan Kayserispor ile mücadele edecek. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de Liverpool ile Bournemouth deplasmanına konuk olurken Newcastle United, Fulham ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları...