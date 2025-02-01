Bugünkü maçlar 1 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 1 Şubat 2025 Cumartesi programı için araştırmalara başladı. Bugünkü takvime göre, sporseverler birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla futbola doyacak. Günün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar için sorgulamalar hız kazandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 1 Şubat 2025 Bugünkü maç takvimi…
1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A’da kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmdan Kayserispor ile mücadele edecek. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de Liverpool ile Bournemouth deplasmanına konuk olurken Newcastle United, Fulham ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları...
1 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
SÜPER LİG
13:30 Hatayspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
16:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
19:00 Başakşehir FK - Samsunspor (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (TRT Spor)
13:30 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Pendikspor - Adanaspor (TRT Spor)
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Nottingham F - Brighton
18:00 Ipswich - Southampton
18:00 Bournemouth - Liverpool
18:00 Newcastle Utd - Fulham
18:00 Everton - Leicester
20:30 Wolverhampton - Aston Villa
İSPANYA LA LİGA
16:00 Getafe - Sevilla
18:15 Villarreal - Valladolid
20:30 Atletico Madrid - Mallorca
23:00 Espanyol - Real Madrid
İTALYA SERİE A
20:00 Atalanta - Torino
17:00 Udinese - Unione V.
17:00 Monza - Verona
22:45 Bologna - Como