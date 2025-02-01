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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ŞUBAT 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A maç programı

        Bugünkü maçlar 1 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 1 Şubat 2025 Cumartesi programı için araştırmalara başladı. Bugünkü takvime göre, sporseverler birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla futbola doyacak. Günün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar için sorgulamalar hız kazandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 1 Şubat 2025 Bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:16
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        1

        1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A’da kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmdan Kayserispor ile mücadele edecek. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de Liverpool ile Bournemouth deplasmanına konuk olurken Newcastle United, Fulham ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları...

        2

        1 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Hatayspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

        16:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        19:00 Başakşehir FK - Samsunspor (beIN Sports 1)

        3

        TRENDYOL 1. LİG

        13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (TRT Spor)

        13:30 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK (TRT Spor)

        19:00 Pendikspor - Adanaspor (TRT Spor)

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        15:30 Nottingham F - Brighton

        18:00 Ipswich - Southampton

        18:00 Bournemouth - Liverpool

        18:00 Newcastle Utd - Fulham

        18:00 Everton - Leicester

        20:30 Wolverhampton - Aston Villa

        5

        İSPANYA LA LİGA

        16:00 Getafe - Sevilla

        18:15 Villarreal - Valladolid

        20:30 Atletico Madrid - Mallorca

        23:00 Espanyol - Real Madrid

        6

        İTALYA SERİE A

        20:00 Atalanta - Torino

        17:00 Udinese - Unione V.

        17:00 Monza - Verona

        22:45 Bologna - Como

        7

        FRANSA LİG 1

        19:00 Brest - PSG

        21:00 Monaco - Auxerre

        23:05 Lille - St Etienne

        8

        ALMANYA BUNDESLİGA

        17:30 B.Münih - Holstein Kiel

        17:30 Stuttgart - M Gladbach

        17:30 Heidenheim - B.Dortmund

        17:30 Bochum - Freiburg

        17:30 St Pauli - Augsburg

        20:30 Union Berlin - Rb Leipzig

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