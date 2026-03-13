13 Mart 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlayacak. La Liga’dan Serie A’ya, Ligue 1’den Bundesliga’ya kadar Avrupa’nın en büyük liglerinde zirve yarışı tüm hızıyla devam edecek. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a konuk olacak. Kritik mücadeleleri takip etmek isteyenler için bugünün maç listesi ve saat bilgilerini derledik. İşte 13 Mart 2026 Cuma maç takvimi…