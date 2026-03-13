Bugünkü maçlar 13 Mart Cuma | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
13 Mart 2026 Cuma günü futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga gibi Avrupa'nın dev arenalarında da kritik mücadeleler yapılacak. EuroLeague'de ise basketbolseverlerin gözü Kızılyıldız - Fenerbahçe maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
13 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports)
20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (beIN Sports)
İspanya La Liga
23:00 Alaves - Villarreal (S Sport)
İtalya Serie A
22:45 Torino - Parma
Almanya Bundesliga
22:30 M'gladbach - St Pauli
Fransa Ligue 1
22:45 Marsilya - Auxerre
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al-Riyadh - Ittihad FC
22:00 Al Feiha - El İttifak
22:00 El Kadişiyah - El-Ehli
EuroLeague
22:00 Kızılyıldız - Fenerbahçe
22:30 Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv
22:30 Barcelona - Hapoel Tel Aviv