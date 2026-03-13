Canlı
        Haberler Bilgi Spor Bugünkü Maçlar 13 Mart 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, EuroLeague…

        Bugünkü maçlar 13 Mart Cuma | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        13 Mart 2026 Cuma günü futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga gibi Avrupa'nın dev arenalarında da kritik mücadeleler yapılacak. EuroLeague'de ise basketbolseverlerin gözü Kızılyıldız - Fenerbahçe maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Habertürk
        13 Mart 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlayacak. La Liga’dan Serie A’ya, Ligue 1’den Bundesliga’ya kadar Avrupa’nın en büyük liglerinde zirve yarışı tüm hızıyla devam edecek. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a konuk olacak. Kritik mücadeleleri takip etmek isteyenler için bugünün maç listesi ve saat bilgilerini derledik. İşte 13 Mart 2026 Cuma maç takvimi…

        13 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports)

        20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (beIN Sports)

        İspanya La Liga

        23:00 Alaves - Villarreal (S Sport)

        İtalya Serie A

        22:45 Torino - Parma

        Almanya Bundesliga

        22:30 M'gladbach - St Pauli

        Fransa Ligue 1

        22:45 Marsilya - Auxerre

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al-Riyadh - Ittihad FC

        22:00 Al Feiha - El İttifak

        22:00 El Kadişiyah - El-Ehli

        EuroLeague

        22:00 Kızılyıldız - Fenerbahçe

        22:30 Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv

        22:30 Barcelona - Hapoel Tel Aviv

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
