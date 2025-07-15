Bugünkü maçlar 15 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
15 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, bugün ve yarın oynanacak. Öte yandan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
15 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları kapsamında bugün 12 maç oynanacak. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 15 Temmuz 2025 Salı listesi…
15 TEMMUZ 2025 SALI MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık Maçı
18.00 İstanbulspor-Hull City
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu
18.00 Kairat-Olimpija Ljubljana
18.30 Lincoln Red Imps-Vikingur Gota
20.00 Rigas Skola-FC Levadia
20.00 Milsami-KuPS Kuopio
20.00 Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20.00 Malmö FF-FC Iberia 1999